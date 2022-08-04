Розжарить до +38°: українці дізналися терміни нової атаки справжнього пекла

Помітне підвищення температури зможуть відчути жителі більшості областей України.
За прогнозами синоптиків у найближчі тижні в Україні варто очікувати значного підвищення температури повітря.
Стовпчики термометрів помітно поповзуть вгору. Про це свідчать показники прогнозу погоди, опублікованих на порталі погодного радара Ventusky.
В опублікованих прогнозних даних вказується на те, помітне підвищення температури зможуть відчути жителі більшості областей України.
Коли вріже спека
Звернемо увагу на те, що за прогнозом максимальні показники температури повітря в Україні варто очікувати в середині серпня.
Додамо, що температура повітря вдень 17 серпня сягатиме +38 градусів.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.
Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.
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