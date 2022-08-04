Розжарить до +38°: українці дізналися терміни нової атаки справжнього пекла

За прогнозами синоптиків у найближчі тижні в Україні варто очікувати значного підвищення температури повітря.

Стовпчики термометрів помітно поповзуть вгору. Про це свідчать показники прогнозу погоди, опублікованих на порталі погодного радара Ventusky.

В опублікованих прогнозних даних вказується на те, помітне підвищення температури зможуть відчути жителі більшості областей України.

Коли вріже спека

Звернемо увагу на те, що за прогнозом максимальні показники температури повітря в Україні варто очікувати в середині серпня.

Додамо, що температура повітря вдень 17 серпня сягатиме +38 градусів.

/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

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