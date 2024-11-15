Після потепління різко вдарять морози, будуть снігопади та хуртовини: відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україну прийде похолодання
- Які регіони засипатиме снігом
- Де синоптики прогнозують -2
Погода в Україні 15 листопада сухою та теплішою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що вже на вихідних в Україну прийде потепління та суха погода. Температура повітря підвищиться до 12 градусів тепла.
Сильні опади та похолодання повернеться з 21 листопада. У більшості областей будуть сильні дощі та мокрий сніг. Очікується налипання мокрого снігу, та навіть хуртовини. Синоптик прогнозує штормовий вітер.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 16 листопада
В Україні 16 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ на сході та південному сході. На Закарпатті та Прикарпатті буде туман. Вітер в цей день буде північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -2
За даними meteoprog, 16 листопада в Україні буде більш суха погода. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+9 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до -2...+5 градусів.
Погода 16 листопада у Києві
У Києві 16 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.
Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
Укргідрометцентр також інформував, що Україну скоро атакує зимова погода.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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