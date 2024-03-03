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Негода повертається: в Україну вриваються снігопади

Ангеліна Підвисоцька
3 березня 2024, 19:43
Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг 4 березня у західних областях України.
Погода, зима, природа, снег
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / unsplash.com

Погода в Україні 4 березня буде місцями прохолодною. У деяких областях синоптики прогнозують дощ та сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Негода повертається: в Україну вриваються снігопади
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото: ventusky

Погода 4 березня

В Україні 4 березня буде мінлива хмарність. В цей день синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом у західних областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні буде +15

За даними meteoprog, 4 березня в Україні дощ та місцями мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Сумської та Чернігівської областей. Там температура повітря опуститься до -1...+6 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+15 градусів.

погода 4 марта
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото: meteoprog

Погода 4 березня у Києві

У Києві 4 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 4 марта
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, у найближчі дні будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

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