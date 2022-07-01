Налетять шквали та грози: у семи областях України оголосили штормове попередження

У суботу, 2 липня, пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.
В Україні у суботу, 2 липня, очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують град, шквали та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Негода очікується у західних областях України. Штормове попередження оголосили у семи областях: Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській.
"2 липня вдень у більшості західних областей грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
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Раніше повідомлялося, що погода в Україні у найближчі дні буде дуже спекотною і небезпечною. Температура повітря підніметься до + 35 + 36 градусів, а дощів практично не буде.
Також раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського гідрометеоінституту Віра Балабух розповідала, що погода в Україні у липні і серпні 2022 буде характеризуватися подальшим підвищенням температури повітря, збільшенням дефіциту опадів і інтенсивністю нетривалих гроз, злив, граду та шквалів.
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