Налетять шквали та грози: у семи областях України оголосили штормове попередження

В Україні синоптики оголосили штормове попередження, погода погіршиться / УНИАН

В Україні у суботу, 2 липня, очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують град, шквали та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Негода очікується у західних областях України. Штормове попередження оголосили у семи областях: Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській.

"2 липня вдень у більшості західних областей грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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Раніше повідомлялося, що погода в Україні у найближчі дні буде дуже спекотною і небезпечною. Температура повітря підніметься до + 35 + 36 градусів, а дощів практично не буде.

Також раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського гідрометеоінституту Віра Балабух розповідала, що погода в Україні у липні і серпні 2022 буде характеризуватися подальшим підвищенням температури повітря, збільшенням дефіциту опадів і інтенсивністю нетривалих гроз, злив, граду та шквалів.

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