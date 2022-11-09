Налетить шторм і вдарить дубак: в Україні до кінця тижня різко зміниться погода

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця тижня різко зміниться. Як прогнозують синоптики, очікуються дощі, вітри і тумани.

Кандидат географічних наук і синоптик Ігор Кибальчич повідомив, що вже в неділю варто чекати штормовий вітер.

Погода на 10 листопада

У більшості областей України буде без опадів пройде день, проте на заході країни ввечері прогнозуються невеликі дощі через проходження атмосферного фронту.

Швидкість вітру не перевищуватиме 5-10 м / сек, тоді як стовпчики термометрів у денний час показуватимуть +9 +14 градусів, а в Одеській області повітря прогріється до +17 градусів.

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Погода на 11 листопада

У західних областях і в Київській області очікується помірний дощ - на інших територіях країни без опадів. Однак ранкові та вечірні тумани будуть зустрічатися в більшості регіонів. Нічна температура повітря в середньому на рівні +3 +8 градусів, а денна від +7 до + 12 градусів, тепліше тільки на півдні України.

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Погода на 12-13 листопада

У суботу знову буде дощ у західних регіонах, проте лише вночі. Вітер у суботу помірний північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. у неділю очікується поривчастий вітер з поривами швидкістю до 9-14 м/с.

"На Лівобережжі вдень окремі пориви до 15 - 20 м/сек", - підкреслив синоптик.

Середньодобова температура повітря збережеться на рівні попередніх днів, проте вже з понеділка Україну відвідають не тільки нічні, а й денні морози.

Крім того, з наступного тижня в Україні варто очікувати морозів.

Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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