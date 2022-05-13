Над Україною згущуються хмари: майже всю країну накриють проливні дощі

Майже всю країну накриють проливні дощі / УНІАН

Погода в Україні 13 травня очікуються дощовою, а в Карпатах пройдуть сильні дощі з грозами.

Синоптик Наталія Діденко у своєму Telegram-каналі склала прогноз на п'ятницю.

"Найближчої ночі дощі пройдуть у східних областях України. Завтра вдень опади з'являться в Карпатах. У горах дощі з грозами будуть сильними - обережно, хто там живе, добровільно або вимушено перебуває. Ці Карпатські дощі з грозами ще торкнуться Прикарпатського регіону. Також вдень місцями невеликі дощі, локальні, пройдуть у південній частині, а також на Донеччині та Луганщині", - розповіла синоптик.

За її словами, 13 травня, температура повітря в Україні знизиться: протягом дня п'ятниці очікується в більшості областей України + 19...+24 градуси, в південній частині, крім Запоріжжя і Криму, до +25...+ 28 градусів.

читайте такожГрози, прохолода і навіть мороз: синоптик розповів про погоду в Україні на "травневі"Вітер, за прогнозом Наталії Діденко, буде поривчастим. Пориви до 15-18 метрів за секунду спостерігатимуться завтра на Сході та північному сході України.

Погода в Києві

У столиці 13 травня опади малоймовірні, каже синоптик. Вітер перейде на північно-західний, буде поривчастим. Температура повітря знизиться - протягом дня п'ятниці в Києві очікується близько +20 градусів.

Як повідомляв Главред, влітку в Києві прогнозується справжня спека. Синоптики попереджають, що жителям столиці варто готуватися до екстремальних температур. Згідно з прогнозом, на початку літа не варто очікувати різкого стрибка температури.

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