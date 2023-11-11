Мороз, сніг та ожеледиця: в Україну увірвався дуже сильний шторм

Погода в Україні 12 листопада буде дощовою, місцями сніжною та з дуже сильним вітром. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні прогнозують пориви вітру зі швидкістю 15-22 м/с. У південній, східній та центральній частині України пориви вітру будуть досягати 25-30 м/с. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.
Погода 12 листопада
В Україні 12 листопада буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі майже по всій Україні. На території південних областей прогнозують дощі з грозами.
. Вітер в цей день пориви вітру будуть до 30 м/с. В Карпатах прогнозують сніг та ожеледицю.
"Температура вночі та вдень у західних областях 2-7° тепла, в північних областях 4-9° тепла; на решті території вночі 6-11°, вдень 10-15°. В Карпатах значний сніг, місцями хуртовини, вдень пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця, температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +3
За даними meteoprog, 12 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до 3-8 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 12-17 градусів тепла.
Погода 12 листопада у Києві
У Києві 12 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південнно-західний з переходом на північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
"Температура вночі та вдень 4-9° тепла; по Києву вночі та вдень 7-9° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.
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