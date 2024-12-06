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Мокрий сніг накриє Україну: у яких областях будуть сильні опади

Альона Вороніна
6 грудня 2024, 12:42
484
У частині регіонів будуть опади у вигляді мокрого снігу, часто з переходом у дощ.
Погода, снег, зима
Погода в Україні у вихідні - мокрий сніг накриє Україну/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 7-8 грудня
  • У яких областях будуть сильні опади

Погода в Україні у вихідні, 7 і 8 грудня, буде нестійкою і вологою, з опадами та пронизливим вітром.

На погодні умови в найближчі дні впливатиме південно-західна периферія антициклону, а також теплий фронт з півдня. Через стійкі південно-східні вітри очікується суттєве підвищення температури повітря по всій Україні. При цьому максимальні показники температури будуть у південних областях та в Криму. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Також він попередив, що на тлі потепління очікуються дощі з мокрим снігом, тумани та переважно хмарне небо.

Погода в Україні 7 грудня

У західних областях

У західних областях вночі у Карпатах та на Закарпатті, вдень у більшості областей регіону пройдуть опади у вигляді мокрого снігу із переходом у дощ. Подекуди туман, вночі на дорогах можлива ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градуси, вдень -1...+4. У Карпатах протягом доби 0…-5 градусів.

У північних областях

У північних регіонах очікуються помірні, подекуди значні опади у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градуси, вдень -1...+4.

У центральних областях

У центральних областях очікується хмарна погода із проясненнями. Вночі пройде мокрий сніг із дощем, вдень переважно невеликий дощ та мряка. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +1…+6.

На півдні України

У південній частині країни пройдуть дощі, лише у Херсонській, Запорізькій областях та у Криму істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +7…+12.

У східних областях

У східних регіонах вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень -2...+3.

Погода в Украине 7 декабря
Погода в Україні 7 грудня/ meteoprog

Погода в Україні 8 грудня

У західних областях

У західній частині країни протягом доби спостерігатиметься дощ, у Карпатах та на Прикарпатті з мокрим снігом. Подекуди туман, ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +1…+6. У Карпатах протягом доби 0…-5 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі та вранці пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -1…+4 градуси.

У центральних областях

У центральних регіонах очікується хмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +1…+6.

На півдні України

У південній частині країни очікується погода без істотних опадів, лише на Одещині, а вдень також місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 градусів, вдень +5…+10, у внутрішніх районах Криму +12…+14 градусів.

У східних областях

У східній частині опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 градус, в денні години -2...+3.

Погода в Украине 8 декабря
Погода в Україні 8 грудня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Україну накриє мокрий сніг і дощ – стало відомо, коли буде потепління. У більшості регіонів будуть йти мокрий сніг та дощ, також очікується мороз. Але зовсім скоро Україну накриє потепління.

Також повідомлялося, що Україну засипатиме снігом – синоптики назвали дату повернення опадів. Вже найближчим часом після похолодання в Україну прийде потепління.

Нагадаємо, буря затягується – стало відомо, коли Україну "затрусить" через потужну магнітну бурю. Потужність магнітної бурі досягла майже 7-ми балів, після чого пішла на спад.

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