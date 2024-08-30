Магнітні бурі в кінці літа: чого чекати 31 серпня та 1 вересня

Главред розповідає, чого очікувати від сонячної активності 31 серпня та 1 вересня.

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Магнітні бурі: прогноз від Главреда / фото: depositphotos.com/ua

Магнітне поле Землі зустріло останній місяць бурхливими подіями, оскільки наприкінці липня сталося кілька великих спалахів на Сонці.

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США опублікував прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 серпня-1 вересня 2024 року.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. відео дня Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначається, що у суботу та неділю, не очікується суттєвих магнітних хвилювань – магнітосфера буде в нормі.

Таким чином, вихідні будуть дуже спокійними:

Помітні магнітні бурі не очікуються (максимально можливі збурення рівня G1, що є мінімальним з можливих рівнів).

Значних явищ сонячного вітру не прогнозується.

Сонячна радіація, за спостереженнями NOAA зараз є нижчою за встановлені пороги штормового рівня.

Погода в Україні – останні новини

Як відомо, у вихідні, 31 серпня і 1 вересня температура в Україні перевищить норму на 8 градусів. Короткочасні дощі з грозами накриють лише невелику частину регіонів, у всіх інших буде сухо і спекотно.

Окрім цього, синоптики вразили прогнозом погоди на вересень. Абсолютний максимум температури повітря становить 33-38,8 градусів за Цельсієм.

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