Грози та вітер майже 40 м/с: в Україну вривається небезпечний шторм

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 29 березня буде дощовою. У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях через відлигу та опади можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

В Україні, крім північно-східних областей, очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. За даними ventusky, у західних та південних областях пориви вітру можуть досягати 39 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: ventusky

Також синоптики попереджають про те, що у центральних та східних областях 29 березня можуть бути грозові дощі.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: ventusky

Погода 29 березня

В Україні 29 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують сильні дощі на території південних областей та на Закарпатті. У Карпатах буде мокрий сніг. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, очікуються сильні пориви вітру.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, на півдні країни до 20°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +20

За даними meteoprog, 29 березня в Україні буде дощова погода з сильним вітром. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до +6...+13 градусів. Найтепліше буде в Миколаївській та Одеській областях. Там температура повітря підвищиться до +8...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: meteoprog

Погода 29 березня у Києві

У Києві 29 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики також прогнозують сильні пориви вітру - до 20 м/с. У регіоні оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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