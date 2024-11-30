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Рух транспорту буде ускладнений: в Україні оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
30 листопада 2024, 19:34
369
Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде сильний туман.
погода
Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Де буде сильний туман
  • Якою буде погода вночі 1 грудня
  • Де синоптики прогнозують +10

Погода в Україні 1 грудня буде сухою, достатньо теплою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До кінця доби 30 листопада та впродовж 1 грудня синоптики оголосили штормове попередження у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Там очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що завтра буде достатньо суха погода. Такою вона буде і на початку зими - 1 грудня. Температура повітря буде коливатися у межах 4-8 градусів тепла. Очікуються сильні туман та морози вночі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 1 декабря
Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: ventusky

Погода 1 грудня

В Україні 1 грудня буде хмарно. У цей день синоптики опадів не прогнозують. У багатьох областях України буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 1-6° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 3-8° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 1 грудня в Україні буде трохи тепліше. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+10 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до -3...+3 градусів.

погода 1 декабря
Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: meteoprog

Погода 1 грудня у Києві

У Києві 1 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не буде. На дорогах буде туман з видимістю 200-500 м. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

погода 1 декабря
Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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