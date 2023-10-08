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Будуть заморозки та сніг: синоптики оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
8 жовтня 2023, 19:25 оновлено 8 жовтня, 19:31
На території України 9 жовтня синоптики прогнозують сильні пориви вітру – до 20 м/с.
снег, погода
Погода в Україні на 9 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 9 жовтня буде холодною, дощовою, а місцями навіть сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території всієї України будуть сильні пориви вітру - до 20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Спокійно буде лише на Закарпатті.

погода 9 октября
Погода в Україні на 9 жовтня / фото: ventusky

Погода 9 жовтня

В Україні 9 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті. У Карпатах в цей день буде мокрий сніг. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень очікуються пориви вітру -15-20 м/с.

відео дня

"Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (в Карпатах і в повітрі) заморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 9 жовтня буде прохолодно, у деяких областях будуть дощі.

Найхолодніше буде на території Львівської та Івано-Франківської областей. Там температура повітря опуститься до 2-9 градусів тепла.

Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 6-14 градусів тепла.

погода 9 октября
Погода в Україні на 9 жовтня / фото: meteoprog

Погода 9 жовтня у Києві

У Києві 9 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 4-6°, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 9 октября
Погода в Україні на 9 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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