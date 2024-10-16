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Будуть сильні заморозки та дощі: синоптики назвали дату потепління

Ангеліна Підвисоцька
16 жовтня 2024, 19:40
2944
Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України через заморозки.
погода
Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 17 жовтня буде прохолодною та морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

17-19 жовтня синоптики прогнозують сильні заморозки. У багатьох областях України синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності. Там температура повітря вночі буде опускатися до -3 градусів.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну йде антициклон Werner. Найближчими ночами в Україні температура повітря опускатиметься до -4 градусів. Вдень найтепліше буде на Закарпатті та в Криму - +16 градусів. Опади можливі у східних областях.

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19-20 жовтня в Україні вночі очікуються заморозки. 21 жовтня буде сонячна погода і потепління.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталя Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Будуть сильні заморозки та дощі: синоптики назвали дату потепління
Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня / фото: ventusky

Погода 17 жовтня

В Україні 17 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують у південних, східних, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях. У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде туман. Вітер в цей день буде північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки (в повітрі) 0-3°, в більшості північних областей температура 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), на решті території 3-8° тепла; вдень в Україні 7-12°, на Закарпатті до 15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 17 жовтня в Україні буде холодним. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+14 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+9 градусів.

Будуть сильні заморозки та дощі: синоптики назвали дату потепління
Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня / фото: meteoprog

Погода 17 жовтня у Києві

У Києві 17 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Будуть сильні заморозки та дощі: синоптики назвали дату потепління
Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

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