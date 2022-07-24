Серпень почнеться з "пекельної" спеки: коли та де вріже справжнє пекло

Суттєве підвищення температури спостерігатиметься у центральних та південних областях України.
Останній місяць літа в Україні стартує з максимальних температурних показників. Спека накриє Україну вже в перших числах серпня.
Про це йдеться в прогнозних показниках, розміщених на порталі погодного радара Ventusky.
Відзначимо, що за прогнозом істотне підвищення температури буде спостерігатися в центральних і південних областях України.
Дата максимальної спеки
Згідно з опублікованим прогнозом, різкий зліт температурних показників в Україні варто очікувати в перших числах серпня.
Додамо, що температура повітря вдень 1 серпня сягатиме +39 градусів.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.
Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.
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