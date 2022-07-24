Серпень почнеться з "пекельної" спеки: коли та де вріже справжнє пекло

Останній місяць літа в Україні стартує з максимальних температурних показників. Спека накриє Україну вже в перших числах серпня.

Про це йдеться в прогнозних показниках, розміщених на порталі погодного радара Ventusky.

Відзначимо, що за прогнозом істотне підвищення температури буде спостерігатися в центральних і південних областях України.

Дата максимальної спеки

Згідно з опублікованим прогнозом, різкий зліт температурних показників в Україні варто очікувати в перших числах серпня.

Додамо, що температура повітря вдень 1 серпня сягатиме +39 градусів.

/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

читайте такожСиноптик попередив про атаку африканської спеки: коли і де Україну розжарить під +40°

Читайте ще: