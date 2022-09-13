Арктичний холод і заморозки: українців попередили про аномалію з "потопом"

Українців попередили про дощовий тиждень / Wallbox.ru

На початку вересня 2022 року в Україні спостерігалася аномальна температура із заморозками, які спровокували північно-західні повітряні потоки арктичного походження.

Як розповів у матеріалі на Meteoprog кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, найближчим часом погоду в Україні визначатиме вплив західного перенесення повітря з боку Атлантики і Західної Європи.

Разом з тим він попередив, що температура повітря в середньому виявиться близько кліматичної норми, на півдні навіть вище норми на 2 – 4 °C.

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Кибальчич прогнозує, що опади очікуються практично протягом усього тижня. Температура вночі становитиме від +7 до +16 °C, у південних та східних областях+12...+16 °C. вдень повітря прогріється до+12...+22 °C. У південній частині та Криму+23... + 28 °C.

Прогноз погоди на 13 Вересня / meteoprog.ua

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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