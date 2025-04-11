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Аномальні снігопади паралізували південь: рятувальники вразили кадрами

Ангеліна Підвисоцька
11 квітня 2025, 19:45
1202
Внаслідок сильних снігопадів у південних регіонах був ускладнений рух транспорту.
погода
Україну накрили аномальні снігопади / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Україну накрили аномальні снігопади. Вони буквально паралізували південні регіони країни. Про це повідомляє ДСНС.

Через це рятувальникам довелося допомагати водіям і медикам. У Херсонській та Миколаївській областях через сильний сніг був ускладнений рух транспорту. Утворилися перемети, затори, застрягли автомобілі.

"На Херсонщині рятувальники допомогли 7 водіям, які не могли самостійно проїхати снігові ділянки. На Миколаївщині тричі надавали допомогу каретам "швидкої", які прямували до пацієнтів або везли хворих до лікарні. Надзвичайники спільно з поліцією та комунальними службами працюють на місцях", - йдеться у повідомленні.

відео дня

  • Аномальні снігопади у квітні
    Аномальні снігопади у квітні фото: ДСНС
  • Аномальні снігопади у квітні
    Аномальні снігопади у квітні фото: ДСНС
  • Аномальні снігопади у квітні
    Аномальні снігопади у квітні фото: ДСНС
  • Аномальні снігопади у квітні
    Аномальні снігопади у квітні фото: ДСНС
  • Аномальні снігопади у квітні
    Аномальні снігопади у квітні фото: ДСНС
  • Аномальні снігопади у квітні
    Аномальні снігопади у квітні фото: ДСНС
  • Аномальні снігопади у квітні
    Аномальні снігопади у квітні фото: ДСНС

Рятувальники закликали водіїв бути обережними та дотримуватись дистанції. Найкращим варіантом є відкладання поїздки на потім.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарить сильне тепло – стала відома погода на Великдень. Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Великдень і до яких сюрпризів готуватися.

Також раніше повідомлялося, що сніг і вітер ламатимуть дерева – стало відомо, які кілька областей накриє сильна негода. У частині областей України буде мокрий сніг і штормовий вітер. Через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром можливе обламування гілок на деревах.

Нагадаємо, Україну засипало снігом у квітні – Главред розповів, де заблоковані дороги, а люди без світла. Низку регіонів України накрив сніг і сильний вітер.

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