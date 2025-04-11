Аномальні снігопади паралізували південь: рятувальники вразили кадрами

Внаслідок сильних снігопадів у південних регіонах був ускладнений рух транспорту.

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Україну накрили аномальні снігопади / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Україну накрили аномальні снігопади. Вони буквально паралізували південні регіони країни. Про це повідомляє ДСНС.

Через це рятувальникам довелося допомагати водіям і медикам. У Херсонській та Миколаївській областях через сильний сніг був ускладнений рух транспорту. Утворилися перемети, затори, застрягли автомобілі.

"На Херсонщині рятувальники допомогли 7 водіям, які не могли самостійно проїхати снігові ділянки. На Миколаївщині тричі надавали допомогу каретам "швидкої", які прямували до пацієнтів або везли хворих до лікарні. Надзвичайники спільно з поліцією та комунальними службами працюють на місцях", - йдеться у повідомленні.

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Рятувальники закликали водіїв бути обережними та дотримуватись дистанції. Найкращим варіантом є відкладання поїздки на потім.

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