Аномальні снігопади паралізували південь: рятувальники вразили кадрами

Україну накрили аномальні снігопади. Вони буквально паралізували південні регіони країни. Про це повідомляє ДСНС.
Через це рятувальникам довелося допомагати водіям і медикам. У Херсонській та Миколаївській областях через сильний сніг був ускладнений рух транспорту. Утворилися перемети, затори, застрягли автомобілі.
"На Херсонщині рятувальники допомогли 7 водіям, які не могли самостійно проїхати снігові ділянки. На Миколаївщині тричі надавали допомогу каретам "швидкої", які прямували до пацієнтів або везли хворих до лікарні. Надзвичайники спільно з поліцією та комунальними службами працюють на місцях", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликали водіїв бути обережними та дотримуватись дистанції. Найкращим варіантом є відкладання поїздки на потім.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, вдарить сильне тепло – стала відома погода на Великдень. Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Великдень і до яких сюрпризів готуватися.
Також раніше повідомлялося, що сніг і вітер ламатимуть дерева – стало відомо, які кілька областей накриє сильна негода. У частині областей України буде мокрий сніг і штормовий вітер. Через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром можливе обламування гілок на деревах.
Нагадаємо, Україну засипало снігом у квітні – Главред розповів, де заблоковані дороги, а люди без світла. Низку регіонів України накрив сніг і сильний вітер.
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