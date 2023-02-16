Зірка Танців з зірками після 2-місячного зникнення розповіла про хворобу

Юлія Сахневич зізналася, що їй належить важкий шлях відновлення після набутої хронічної недуги.

Юлія Сахневич зникла на два місяці через зіпсоване здоров'я / instagram.com/juli_sakhnevych

Українська танцівниця і хореограф Юлія Сахневич запам'яталася глядачам дикою енергетикою і яскравими образами в танцювальному шоу Танці з зірками. У проєкті вона брала участь тричі - з актором Павлом Вишняковим, ведучим Даніелем Салемом та репером Позитивом. Також вона займається тренерською діяльністю з дитячими танцювальними колективами.

Раніше її соціальні мережі рясніли танцями і стильними фотосесіями, але в листопаді 2022 року Сахневич просто випарувалася з медіапростору. Щоб припинити про себе чутки і пересуди, танцівниця розповіла на своїй сторінці в Instagram, куди зникла.

Юлія зізналася, що півроку тому пережила кілька нападів набряку Квінке і "заробила" хронічну кропив'янку. Весь цей час вона працювала над тим, щоб зберегти своє здоров'я. Що виявилося дуже непростим завданням.

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Хореограф показала, як виглядає зараз, але зазначила, що шлях до повного відновлення дуже неблизький.

"Мені довелося боротися з собою та своїм тілом, намагатись побороти темний ліс алергології. Я довела свій організм до хронічної кропив'янку після 3го рецидиву Квінке, отримала довготривале лікування та пошуки причини - купа ліків та гормональних препаратів! Лікарі, що розводили руками, та зверху ще медикаментозна алергія... Вже 6 місяць лікування. Тож на всі ваші інтригуючі запитання відповідь така: наразі - етап відновлення тіла,ваги та здоров‘я, усвідомлення і переоцінки себе", - поділилася своєю історією Юлія Сахневич.

Юлія Сахневич зникла на два місяці через зіпсоване здоров'я / instagram.com/juli_sakhnevych

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