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Зірка Танців з зірками після 2-місячного зникнення розповіла про хворобу

16 лютого 2023, 20:06
Юлія Сахневич зізналася, що їй належить важкий шлях відновлення після набутої хронічної недуги.
Юлія Сахневич, Позитив, Олексій Завгородній
Юлія Сахневич зникла на два місяці через зіпсоване здоров'я / instagram.com/juli_sakhnevych

Українська танцівниця і хореограф Юлія Сахневич запам'яталася глядачам дикою енергетикою і яскравими образами в танцювальному шоу Танці з зірками. У проєкті вона брала участь тричі - з актором Павлом Вишняковим, ведучим Даніелем Салемом та репером Позитивом. Також вона займається тренерською діяльністю з дитячими танцювальними колективами.

Раніше її соціальні мережі рясніли танцями і стильними фотосесіями, але в листопаді 2022 року Сахневич просто випарувалася з медіапростору. Щоб припинити про себе чутки і пересуди, танцівниця розповіла на своїй сторінці в Instagram, куди зникла.

Юлія зізналася, що півроку тому пережила кілька нападів набряку Квінке і "заробила" хронічну кропив'янку. Весь цей час вона працювала над тим, щоб зберегти своє здоров'я. Що виявилося дуже непростим завданням.

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Хореограф показала, як виглядає зараз, але зазначила, що шлях до повного відновлення дуже неблизький.

"Мені довелося боротися з собою та своїм тілом, намагатись побороти темний ліс алергології. Я довела свій організм до хронічної кропив'янку після 3го рецидиву Квінке, отримала довготривале лікування та пошуки причини - купа ліків та гормональних препаратів! Лікарі, що розводили руками, та зверху ще медикаментозна алергія... Вже 6 місяць лікування. Тож на всі ваші інтригуючі запитання відповідь така: наразі - етап відновлення тіла,ваги та здоров‘я, усвідомлення і переоцінки себе", - поділилася своєю історією Юлія Сахневич.

Юлія Сахневич
Юлія Сахневич зникла на два місяці через зіпсоване здоров'я / instagram.com/juli_sakhnevych

Раніше українська акторка Анна Саліванчук розповіла про операцію, яка їй належить після сильного падіння - вже в лікарні їй діагностували струс мозку і перелом носа, а результати аналізів здалися лікарям підозрілими.

Також латвійська співачка Лайма Вайкуле показала своє справжнє волосся без перуки - після чуток про рецидив онкології артистці приписують різні симптоми, аж до облисіння.

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шоу-бізнес Танці з зірками Сахневич новини шоу бізнесу
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