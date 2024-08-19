Зірка серіалу "Обіцянка Богу" вперше стала мамою та показала обличчя немовляти

Світлана Гордієнко розповіла про свою вагітність лише за кілька тижнів до пологів.

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Світлана Гордієнко стала мамою - Світлана Гордієнко показала новонародженого сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/gordisvitlana

Українська акторка Світлана Гордієнко вперше показала свій головний скарб - сина, якого вона назвала Іосіфом. Зворушливий ролик із малюком вона показала у своєму блозі в Instagram.

Відео являє собою склейку кадрів від різних етапів вагітності артистки до появи хлопчика на світ. В описі відео Гордієнко зізналася, що довго не могла усвідомити, що дійсно вагітна. Усе змінилося на 15 тижні, коли вона вперше відчула, як штовхається в животі її малюк.

"З того дня у мене зʼявилася найцікавіша розвага - спілкуватися з Іосіфом через животик. Могла провести години за цією справою. Це був наш маленький всесвіт. Тепер цей всесвіт тішить маму зовні", - пише артистка.

Про те, що вона стала мамою, Світлана Гордієнко розповіла 8 серпня - через місяць після того, як з'ясувалося, що вона розлучилася з актором-військовим Максимом Девізоровим. Їхній шлюб не був довгим - актори одружилися в травні 2022 року. При цьому Гордієнко зазначила, що їхня пара розпалася задовго до того, як вона публічно про це повідомила.

Про те, що артистка вагітна, стало відомо наприкінці липня вже на пізніх термінах. Тоді ж Світлана повідомила, що очікує на сина Іосіфа з по батькові Романович. У зв'язку з цим ймовірне батьківство приписують іншому акторові - Роману Соболевському, з яким Гордієнко знімалася в серіалі "Плут 2".

Дивіться відео зі Світланою Гордієнко та її новонародженим сином:

Хто така Світлана Гордієнко? Світлана Гордієнко - українська акторка. Знімалася в серіалах "Папік", "Обіцянка Богу", "Плут" тощо. Авторка короткометражного фільму "Віра. Останній день дитинства". Засновниця експериментального театру 14ORLOV.

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