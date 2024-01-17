1+1 Україна покаже нову драму "Обіцянка Богу" з Валерією Ходос в головній ролі

Вже навесні телеканал 1+1 Україна покаже нову драму "Обіцянка Богу".

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Обіцянка Богу - новий серіал від 1+1 Україна / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Серіал розповість історію подолання одного з найскладніших випробувань для матері - важкої хвороби дитини. Героїня серіалу потрапить у химерне мереживо життєвих обставин, намагаючись врятувати свого сина.

За сюжетом, успішна телеведуча Стася вагітною дізнається, що коханий зрадив їй з найкращою подругою. Спустошена зрадою найближчих людей, вона вирішує не розповідати про дитину майбутньому батькові.

Минає час, Стася щаслива в новому шлюбі. Однак за кілька років їй доведеться зустрітись із колишнім та розкрити таємницю. У сина Стасі діагностують страшну хворобу, потрібен донор. Але ні Стася, ні батько дитини не можуть ним стати.

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Врятувати хлопчика може пуповинна кров рідного брата чи сестри. А для цього біологічним батькам потрібно народити ще одну спільну дитину. Так розпочинається історія боротьби за життя маленького хлопчика, яка змусить всіх героїв переосмислити життєві цінності.

Обіцянка Богу - новий серіал від 1+1 Україна / Прес-служба

Новий серіал - адаптація корейського формату "A Pledge to God". Зйомки нового проєкту відбуваються у Києві та області. Виробництвом на замовлення телеканалу 1+1 Україна займається продакшн "Kalyna Film".

Серіал зібрав цілу плеяду відомих українських акторів. У головних ролях: зірка серіалу "Катерина", "Все одно ти будеш мій" – Валерія Ходос та відомий глядачам за роллю у проєкті "Хазяйка" – Сергій Радченко, актор театру та кіно – Юрій Феліпенко, а також – Світлана Гордієнко, яку глядачі могли бачити у серіалі "Папік - 2".

Продюсерами серіалу від каналу 1+1 Україна виступають Олена Єремєєва та Дарина Жукова. Від "Калина Film" - Галина Храпко. Головними авторами є Євгенія Коротич та Оксана Андрєєва, головна редакторка – Ірина Чорна. Режисер-постановник – Анатолій Григор’єв, оператор-постановник – Костянтин Воробйов.

Премʼєра серіалу "Обіцянка Богу" відбудеться вже зовсім скоро на телеканалі 1+1 Україна.

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