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Зірка Марвел робить паузу в кар'єрі через невиліковну хворобу

20 листопада 2022, 21:16

Сила Тора не допоможе Крісу Хемсворту - зараз, схоже, він зіткнувся з серйозною проблемою власного Всесвіту.

Кріс Хемсворт у ролі Тора
Кріс Хемсворт схильний до хвороби Альцгеймера / imdb.com

Австралійський актор і зірка Кіновсесвіту Marvel, в якій він грає роль скандинавського бога Тора, Кріс Хемсворт прийняв рішення призупинити кінокар'єру через здоров'я.

39-річний артист під час зйомок документального серіалу Limitless взяв участь в експерименті, в результаті якого дізнався, що генетично схильний до невиліковного нейродегенеративного захворювання - хвороби Альцгеймера.

Хемсворт в інтерв'ю для Vanity Fair зазначає - це ще не вирок, проте його "шанси" дізнатися на власній шкурі про всі жахи деменції, зросли в 10 разів. У зв'язку з цим він прийняв рішення призупинити свою акторську діяльність на невизначений термін: він закінчить зйомки в проєктах, на які у нього вже підписані контракти, і піде на якийсь час на спокій.

"Тепер, коли я закінчу роботу, де у мене вже був підписаний контракт, я поїду додому і буду мати достатньо часу, щоб просто розслабитися. Я хочу побути з дітьми, побути з дружиною", - розповідає Тор Хемсворт.

Кріс Хемсворт і його дружина, іспанська акторка Ельса Патакі, разом виховують трьох дітей - доньку Індію Роуз (2012 р.н.) і синів-близнюків Трістана і Сашу (2014 р. н.).

Раніше стало відомо, що творці серіалу Теорія великого вибуху, остання серія якого вийшла в 2019 році, всерйоз замислюються над зйомкою продовження.

Також узами шлюбу себе зв'язала Лена Хіді, Серсея з Гри престолів-таємне весілля із зіркою серіалу Озарк вона зіграла в Італії, в оточенні друзів і своєї кіносім'ї.

Інші новини:

шоу-бізнес Кріс Хемсворт хвороба Альцгеймера новини шоу бізнесу
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