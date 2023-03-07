Зірка "Гри престолів" таємно вийшла заміж - нареченого вона зустріла завдяки Захеру-Мазоху

Британська акторка, зірка серіалів Тюдори, Гра престолів і Елементарно, Наталі Дормер вперше вийшла заміж. Після п'яти років стосунків і однієї спільної дитини, вона прийняла рішення одружитися з британським актором Девідом Оуксом.
Дормер і Оукс стали з'являтися на публіці, як пара, в 2018 році. Вони познайомилися роком раніше на сцені одного з лондонських театрів - разом майбутнє подружжя зіграло головних героїв п'єси за мотивами повісті Леопольда фон Захера-Мазоха "Венера в хутрі". У 2021 році Дормер народила коханому доньку.
Джерело з близького оточення пари, яке повідомило виданню Daily Mail про весілля акторів, зазначило, що обидва актори - особистості потайливі, тому їх вибір припав саме на таємну, камерну церемонію вінчання, яка відбулася в місті Брутон, графство Сомерсет. Святкову вечерю з червоного вина і трьох страв наречені влаштували в невеликому ресторанчику неподалік від церкви.
"Наталі і Девід тримали весілля в секреті, вони не хотіли, щоб це була грандіозна вечірка, хоча це, безумовно, був день, який неодмінно запам'ятається. Вони просто хотіли поділитися моментом з обраною групою людей, оскільки вони дуже приватні люди. Але це була красива церемонія", - повідомив інсайдер.
Пізніше інформацію про одруження підтвердив і сам Девід Оукс.
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