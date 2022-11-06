"Жити минулим у сьогоденні, коли немає майбутнього": Собчак порушила мовчання після втечі з РФ

Ксенія Собчак показала, хто підтримує її втечу з РФ / instagram.com/xenia_sobchak

Російська журналістка Ксенія Собчак, яка зараз переслідується в РФ за її суперечливі висловлювання, поспішно покинула свою терористичну батьківщину, і зараз сумує на чужині.

Зараз вона більш обережна в своїх словах, і на своєму Telegram- каналі все більше уваги приділяє новинному контенту, ніж власним міркуванням.

Однак, з моменту від'їзду з РФ в жовтні, вона опублікувала чи не перше особисте повідомлення, в якому привітала себе з 41-річчям і розповіла, що переслідування змусили її переоцінити свої відносини з деякими особистостями і життя в цілому.

"Сьогодні найдивніший мій день народження. Мої колеги, мій близький товариш в СІЗО, я далеко від Батьківщини. У такі моменти дуже чітко розумієш, що цінно, а що ні. Цінно - підтримка близьких і зовсім не близьких людей, які сказали добре слово і не зробили вигляд, що "нічого не помітили". Тепер я розумію, чому і мої найміцніші відносини пов'язані з тими, кого я колись підтримала, заступилася, просто висловилася "проти тренда". ... Навряд чи можна жити минулим в сьогоденні, коли немає майбутнього. Але згадати в свій 41-й рік цей день в ті часи, коли ми точно були дуже щасливі - точно можна", - пише Собчак.

Свою промову журналістка супроводила серією фотографій, на яких вона позує в компанії вищезгаданих "близьких і зовсім не близьких" - Ренати Литвинової, Земфіри, Інгеборги Дапкунайте, Федора Бондарчука та ін.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Ксенія Собчак втекла з Росії фактично пішки. На відео потрапили кадри, як вона біжить через литовсько-білоруський кордон.

Крім того, затята російська пропагандистка Тіна Канделакі виклала в інтернет знімки ізраїльського паспорта скандальної журналістки і Політика Ксенії Собчак (існування якого та недавно категорично заперечувала).

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