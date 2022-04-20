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Зеленська захопилася вчинком дружини Ердогана: "чужого горя не буває"

20 квітня 2022, 08:21

Туреччина - одна з багатьох країн, яка допомагає українським біженцям.

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Зеленська захопилася вчинком дружини Ердогана / instagram.com/olenazelenska_official/

Олена Зеленська розповіла, як Туреччина та Еміне Ердоган допомагає українським дітям під час війни.

Перша леді України на своїй сторінці в Instagram процитувала дружину Реджепа Ердогана:

"У мене теж є діти і онуки - такі, як ви. Будь ласка, і ви теж сприймайте мене як вашу маму, бабусю. Ви заслуговуєте кращого у всьому. Я завжди буду підтримувати вас і буду поруч з вами, щоб Ви були щасливі і Ваші мрії збувалися. Бажаю, щоб на ваших красивих обличчях завжди була посмішка".

Еміне Ердоган сказала це на іфтарі – святковому прийомі їжі, який вона влаштувала для кримськотатарських дітей з України. Вже близько 800 українських дітей знайшли новий тимчасовий безпечний будинок під мирним і гостинним небом Туреччини.

"Приймаючи українців, допомагаючи Україні всім, чим може, ця країна ще раз демонструє: чужого горя і чужої війни не буває. Принаймні, для чуйних, небайдужих - справжніх людей", - написала Олена Зеленська, опублікувавши фото з іфтару.

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Раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю чеському тижневику Respekt висловилася про звірства окупантів і розповіла, чому підлеглі Путіна перетворюються на маніяків.

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війна в Україні Туреччина Олена Зеленська
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