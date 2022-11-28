Володимир Остапчук зробив зізнання після чуток про розлучення з Христиною Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Український теле- і радіоведучий Володимир Остапчук на тлі чуток про розлучення з блогеркою і нотаріусом Христиною Горняк (які вони, до речі, вважають за краще не коментувати), зробив гучну заяву.

Точніше - визнання, яким шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram. Уміння приковувати до своєї персони увагу - один з головних інструментів ведучого, яким Остапчук володіє досконало.

Тому він вирішив скористатися галасом навколо свого особистого життя і виклав загадкову сторіс - на тлі засніженого міського пейзажу Володимир написав: "Я вважаю, що нарешті прийшов час зробити зізнання".

У хвилюючому очікуванні Остапчук мучив своїх шанувальників цілу годину. Після цього "страшна" таємниця ведучого випливла назовні.

"Сьогодні я збив сніговика", - написав ведучий. Так він пожартував над тими з фанатів, які переходять особисті межі, і занадто старанно лізуть в його з Христиною сімейне життя, на якому етапі воно не перебувало б.

Володимир Остапчук зробив зізнання після чуток про розлучення з Христиною Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Раніше стало відомо, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес опинилися на межі розлучення всього через 4 місяці після весілля - непримиренний конфлікт в сім'ї провокує новоспечене подружжя.

Також була розкрита справжня причина, по якій від співачки-запроданки Наташі Корольової пішов перший чоловік, музикант і композитор Ігор Ніколаєв. Іронічно, але зі своїм другим чоловіком співунка наступила на ті ж граблі.

Інші новини: