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Віктор Бронюк із гурту ТіК став жертвою шахраїв

Анна Підгорна
30 квітня 2024, 02:30
Аферисти розраховували скористатися ім'ям знаменитості з метою збагачення.
Виктор Бронюк
Віктор Бронюк новини - Бронюка "зламали" шахраї / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Український музикант Віктор Бронюк поділився неприємною історією - його персональний канал у Telegram був зламаний. Шахраї вирішили скористатися великою кількістю підписників артиста заради наживи.

Про це Бронюк повідомив у своєму блозі в Instagram. Аферисти розмістили від імені Віктора повідомлення з проханням висилати грошові кошти. Сам музикант закликав цього не робити.

"Друзі, мій Telegram хакнули шахраї. Дякую, що турбуєтесь! Нікому нічого не відсилайте…" - попередив він.

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Пізніше лідер гурту ТіК повідомив, що відновив контроль над своїм каналом і нагадав шанувальникам про важливість дотримання правил безпеки онлайн. "Друзі, відновив контроль над акаунтом в Telegram. Обовʼязково налаштовуйте двохетапний захист. Від шахраїв ніхто не застрахований. Дякую всім хто хвилювався. Все добре!!! Ніяких коштів мені пересилати не потрібно!" - написав Віктор Бронюк.

Бронюка взломали мошенники
Віктор Бронюк новини - Бронюка "зламали" шахраї / instagram.com/viktorbronyuk_official

Хто такий Віктор Бронюк?

Віктор Володимирович Бронюк (нар. 24 березня 1979, с. Соколова, Хмельницький район, Вінницька область) - український музикант, лідер гурту ТіК, повідомляє "Вікіпедія". За 19 років існування гурту випустив 5 студійних альбомів. Займається благодійністю.

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