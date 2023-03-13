Вірні "хранителі" України: хто прийшов на Оскар-2023 з жовто-блакитною символікою

Організатори "Оскара" цього року вирішили не псувати своє свято війною в Україні, проте одна-єдина делегація не дала світу забути про трагедію.

Оскар-2023 - польська делегація вийшла на килимову доріжку з українською символікою / unsplash.com

Вночі відбулася кіноподія 2023 року - 95-а щорічна церемонія нагородження від Американської академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар". Премії за заслуги в галузі кінематографу в 2022 році вручали в Лос-Анджелесі.

Традиційно цей світський захід пов'язаний не тільки з новими кіновідкриттями, гучними іменами, блискучими сукнями і елегантними костюмами. Вистачає там місця і для скандалів і конфузів.

Наприклад, цього року організатори "Оскара" дозволили собі забути про війну в Україні. Спершу вони заборонили президенту Володимиру Зеленському виступити з промовою на церемонії, також ніхто не згадав кошмар, який відбувається в нашій країні зі сцени, а потім змінили значення блакитних стрічок, які зірки носять на килимовій доріжці. Щорічно ці стрічки наділяють особливим соціальним контекстом, присвячують важливій події в світовому суспільстві.

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У минулому році "оскарівські" блакитні стрічки були призначені для привернення уваги до війни в Україні в цілому, і до підтримки українських біженців зокрема. На Оскарі-2023 цей символ присвятили біженцям з усього світу.

Про трагедію, яка розгорнулася зараз в Україні, не забула лише одна делегація - представники Польщі на "Оскарі". Вони вийшли на килимову доріжку з жовто-блакитними стрічками і зі значками, які зображують прапор України.

Польський фільм "ЕО" увійшов до п'ятірки головних номінантів на премію "Оскар" в категорії "Кращий фільм іноземною мовою", проте поступився статуеткою німецькій картині "На Західному фронті без змін".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що фільм канадського документаліста Деніела Роера "Навальний" отримав Оскар 2023 року у номінації "Кращий повнометражний документальний фільм". У мережі це рішення назвали політичним і розкритикували Кіноакадемію за заангажованість.

Більше подробиць про 95-ту церемонію вручення нагород від Американської кіноакадемії, Оскар-2023, читайте тут.

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