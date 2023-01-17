У Москві знайшли муміфіковане тіло актора з серіалу Татусеві доньки

Останки Володимира Іпатова були виявлені через місяць після настання смерті.

Помер Володимир Іпатов / Скріншот

Російський актор Володимир Іпатов, який став відомий завдяки ролі в серіалі Татусеві доньки (його перша роль - акторська кар'єра Іпатова почалася досить пізно, в 49 років), був виявлений мертвим в Москві.

РосЗМІ відзначають, що тіло 64-річного артиста пролежало в квартирі близько місяця. Його виявили після того, як донька Іпатова Ксенія стала дзвонити в поліцію - її батько довго не виходив на зв'язок.

При зломі дверей в будинку актора, в одній з кімнат був виявлений його муміфікований труп без слідів насильницької смерті. Одне з джерел, з посиланням на криміналістів, стверджує, що смерть Іпатова настала внаслідок гострої серцево-судинної недостатності.

Володимир Іпатов хоч і був актором, в житті надавав перевагу усамітненню - навіть з рідними спілкувався мало, а журналістам і зовсім не розповідав про сім'ю і особисте життя.

За свою коротку кінокар'єру Іпатов став досить популярним "характерним" актором, якого найчастіше запрошували на ролі бородатих старців і бродяг.

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" та "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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