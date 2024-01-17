Українській групі в Словенії росіяни зірвали благодійний концерт

Власник клубу, де мав відбутися концерт, лише за кілька годин до початку виступу, відмовив надавати свій майданчик.

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Російські пропагандисти зірвали концерт ТНМК / Колаж Главред, фото Instagram / tnmkongo

Росіяни, які підтримують військовий напад Росії на Україну, зірвали виступ українського гурту ТНМК у Словенії.

За інформацією ТСН, у Любляні власник клубу, де 16 січня мав відбутися благодійний концерт, лише за кілька годин до початку виступу, відмовився надавати свій майданчик. Як виявилося, причиною тому стала російська пропаганда.

"Власник клубу все погодив, але на етапі фінальних погоджень він почав дивно поводитися: то звинувачував нас, що райдери якісь не такі, то інформацію якусь не направили. Потім почав ставити умови і ображати, що ми не професіонали. У день концерту він зателефонував. і повідомив, що його не буде, тому що ми - "неонацисти". Дізналися згодом, що в Любляні активно діють російські пропагандисти. Вони бойкотують всі українські мітинги, роблять все можливе, щоб українські івенти скасовувалися. Ці люди подзвонили власнику клубу, сказали, що ми - "нацисти", ведемо агресивну пропаганду і хейтспічі", - прокоментував ситуацію директор групи Святослав Румежак.

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Всі вмовляння з боку музикантів ніяк не діяли на зомбованого господаря майданчика.

Однак групі вдалося знайти інший зал, де їм дозволити виступити безкоштовно. Як зазначили артисти, це сталося завдяки українській діаспорі в Любляні, яка допомогла їм знайти вихід із ситуації.

"Ми намагалися домовитися з майданчиком, пропонували виконати їхні умови, але все даремно. Власник клубу не погодився і скасував з "аргументом", що ми агресивно налаштовані, а він за мир. Оперативно почали шукати вихід із ситуації. Завдяки нашій колезі ми отримали зал "безкоштовно", - додав концертний директор"ТНМК".

Нагадаємо, раніше український автор і виконавець Олег Михайлюта, відомий як Фаготиз групи ТНМК розповів про конфлікт з потворним путіністом, "стилістом" Сергієм Звєрєвим.

Раніше також Фагот з групи ТНМК, назвав російського музиканта, соліст рок-групи "Акваріум" Бориса Гребенщикова, який засуджує розпочату Росією війну проти України, бородатим великим г...м через його попередні висловлювання про Крим і про культуру поза політикою.

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