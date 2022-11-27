Учасник Холостячки з Ксенією Мішною поранений в груди в боях за південь України

Ілля Рибальченко важко поранений на війні / instagram.com/illya_strong_bear

Український бізнесмен і поет, учасник першого сезону романтичного реаліті-шоу Холостячка з Ксенією Мішиною, Ілля Рибальченко з перших днів повномасштабної війни в Україні вступив до лав ЗСУ.

Чоловік на своїй сторінці в Instagram активно розповідав про будні військових на передовій, але нещодавно зник з інформаційного простору, чим не на жарт налякав своїх друзів та шанувальників.

Днями Рибальченко вийшов на зв'язок - показав фото з госпіталю, на якому видно, що він отримав поранення: груди чоловіка перемотані з лівої сторони. Те, що саме сталося з ним, військовий не коментував, лише натякнув, що це сталося на півдні України, ймовірно, в боях за визволення Херсона.

"Все добре. Привіт Херсон. Два тижні я не виходив в інстаграм. І цей період показав насправді хто є хто для мене. Якщо про людину забувають на другий тиждень, коли вона жива, то що можно казати, якщо вона йде назавжди! Для когось війна вже скінчилась, хтось зайнятий своїми справами, хтось веде успішно бізнес, але багато хто забув про те, що кожен день хлопці під обстрілами боронять нашу державу. Не забувайте їх, якщо у вас є знаїомі військові, пишіть їм кожен день, нам це дуже важливо!!!" - пише Рибальченко під фото.

Ілля Рибальченко був поранений на фронті в груди / instagram.com/illya_strong_bear

Раніше популярний телеведучий Данель Салем розповів про те, як на фронті прощався з життям - військовий був готовий вчинити самогубство, щоб не потрапити до ворога в руки.

Також стало відомо, що українська модель і ведуча, беззмінна зірка шоу Світське життя Катя Осадча отримала нагороду від Національної поліції за її волонтерську роботу.

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