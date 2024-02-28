"У мене немає іншого вибору": Адель йде зі сцени

Британська знаменитість 12 років тому вже покидала своїх фанатів.

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Адель повідомила, що робить у кар'єрі перерву / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/adele

Свою першу "Греммі" Адель отримала, коли їй було всього 20 років, і сьогодні 35-річну британську співачку мало хто може дорікнути в ліні. З листопада 2022 року вона практично без перерви кожні вихідні дає концерти, і після сорокового виступу Адель прийняла рішення піти зі сцени на невизначений термін.

Про це артистка повідомила у своєму блозі в Instagram. Перевтома і перенапруження призвели до того, що вона захворіла. Ігноруючи погане самопочуття, Адель все ж вийшла на сцену крайнього концерту, проте після нього лікарі наполягли на тому, щоб співачка пішла на спокій заради її ж здоров'я.

"Тепер я знову захворіла, і, на жаль, все це позначилося на моєму голосі. За приписом лікарів у мене немає іншого вибору, окрім як гарненько відпочити. Я люблю вас, я скажено сумую за вами, і мені дуже шкода за заподіяні незручності", - пише зірка. Вона також зазначила, що березневі виступи будуть перенесені, тож її вимушена відпустка триватиме мінімум місяць.

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До слова, це - не перша тривала перерва в кар'єрі Адель. У 2012 році, після того, як вона остаточно закріпилася на вокальному Олімпі і була визнана однією з найвидатніших жінок в музичній індустрії, вона покинула сцену на цілих 3 роки. Тоді її рішенням керувало народження дитини та бажання провести час з сім'єю.

Адель повідомила, що робить у кар'єрі перерву / instagram.com/adele

Хто така Адель? Адель - британська співачка, автор-виконавець і поетеса, лауреат 16 премій Греммі. Також у артистки є "Оскар" та "Золотий глобус" (за пісню "Skyfall" - заголовну тему однойменного фільму про Джеймса Бонда). Має орден Британської імперії та кілька рекордів у Книзі рекордів Гіннесса. Одна з найвпливовіших жінок у світі (за версією видання Time) і одна з найбільш продаваних артистів у світі.

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