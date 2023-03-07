У Керема Бюрсіна немає шансів: Ханде Ерчел закрутила роман з красенем-мільярдером

Фанати розчаровані вибором "Еди Йилдиз" нового коханого.

Ханде Ерчел зустрічається з Хаканом Сабанджі / instagram.com/handemiyy

Турецька акторка і модель, зірка серіалу "Постукайся в мої двері", Ханде Ерчел сильно розчарувала своїх шанувальників - вона остаточно не планує повертатися до свого колишнього коханого, актора Керема Бюрсіна, який також був їй парою на знімальному майданчику.

На користь цієї версії грає той факт, що 29-річна артистка визнала свій роман з турецьким мільярдером Хаканом Сабанджі. Про це повідомляє турецьке видання Gazete Magazin, і публікує свіжі спільні кадри закоханих на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Чутки про те, що Ерчел і Сабанджі разом, стали ходити ще два місяці тому, але тоді акторка всіляко заперечувала ці відносини і просила "не втягувати її в світ чужих фантазій". Проте днями папараці помітили її з Хаканом в аеропорту - разом і зі щасливими посмішками на обличчях.

відео дня

Віддані шанувальники Ханде Ерчел не задоволені її вибором коханого, так як вважають його невдалою кандидатурою на руку і серце турецької красуні. Хакан Сабанджі, спадкоємець однієї з найбагатших сімей Туреччини, не сходить з перших сторінок видань - у нього слава грубого ловеласа і гуляки, який постійно потрапляє в скандали. Також у нього були численні романи з турецькими селебрітіс, на кшталт Меліси Сютшуруп, Діли Таркан, Серенай Акташ, Діляри Аксюек, Шейми Субаші та Хадісе.

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