"Мрії Меган і Гаррі руйнуються": пара опинилася в складному становищі

У пари закінчується дуже важливий контракт, який був їх фінансовим бекграундом.

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Принц Гаррі і Меган Маркл повинні поквапитися / Колаж Главред, скріншот YouTube

Кажуть, що у Меган Маркл і принца Гаррі залишилося менше року до закінчення їх прибуткової угоди зі стрімінговим сервісом Netflix, і експерти кажуть, що їх "мрії руйнуються".

За інформацією The Mirror, лише минулого року шестисерійний вибуховий документальний фільм пари став найпопулярнішим фактичним серіалом потокового гіганта. Але тепер, на думку королівських експертів, пара стикається з негативною реакцією в Голлівуді і ризикує втратити все, над чим працювали.

На церемонії вручення "Золотого глобуса" на початку цього тижня герцог і герцогиня Сассекські зазнали жорсткої критики з боку коміка Джо Кой, який заявив, що "Netflix платить їм мільйони за бездіяльність". Це сталося після того, як Netflix повідомив дуету, що їм доведеться створювати більше контенту, що представляє реальний інтерес, якщо вони хочуть отримати решту 40 мільйонів фунтів стерлінгів за контрактом.

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За словами Королівського експерта Річарда Фіцвільямса, справи Сассекса виглядають досить похмурими, якщо вони не візьмуться за справу і не проведуть мозковий штурм до закінчення терміну дії контракту між Archewell (їх виробничою компанією) і потоковим сервісом.

За його словами, їх відвертий документальний серіал "Гаррі і Меган", в якому вони говорили про королівську сім'ю, не зміг надати реального впливу, що, за словами Річарда, призведе до падіння суспільного інтересу до цієї пари ще більше.

Далі він зазначив, що термін дії контракту пари з Netflix закінчується в 2025 році, тому, якщо у них не вийде найближчим часом, вони можуть опинитися в складній ситуації.

Нагадаємо, раніше Королівський експерт викрив Кейт Мідлтон в жорсткості - Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

Також, після коронації Чарльза III, Королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

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