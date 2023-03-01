Тіло в чорних плямах: російський актор помирає від раку в злиднях

Російський актор Микола Зазуля, у якого виявили саркому, залишився зовсім один і не в змозі оплатити лікування.
На пропагандистському ТБ він зізнався, що винен півмільйона рублів колекторській компанії і 100 тисяч за комунальні платежі. Дійшло до того, що у нього навіть немає електрики в будинку.
У підсумку він залишився без грошей і просить допомоги у росіян, які зібрали йому аж 35 тисяч рублів.
"За ці роки я переніс дві хіміотерапії, обличчя почорніло, проблеми зі шкірою, роботою", - зізнався актор.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 60-річна актриса Людмила Артем'єва прогоріла і залишилася без копійки. Зараз зірка Сватів шукає альтернативні джерела заробітку. На своїй сторінці в Instagram вона зізналася, що їй навіть нічим виплачувати іпотеку.
Також повідомлялося, що російський і радянський актор Амаяк Акопян скаржиться на пекельні болі спини, але не хоче лікуватися в США, де йому можуть допомогти. В інтерв'ю росЗМІ, 66-річний Акопян заявив, що йому потрібна термінова операція, але робити він її не буде.
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