Тарабарова повеселила фанатів фото, на якому грають її дочки-крихітки

Відома українська попспівачка Світлана Тарабарова показала чарівні кадри в Instagram-stories, на яких її дворічна дочка Марія грала з новонародженою сестричкою Поліною.
Дівчинка спершу уважно спостерігала за новонародженою сестричкою, а потім обережно тримала її голову. Потім малюк навіть подумала, що її сестриця зголодніла і навіть хотіла "нагодувати" її молоком.
"Сестрички! Марія хоче нагодувати Поліну молочком", - сміялися, опублікувала фото співачка Светліна Тарабарова.
Нагадаємо, раніше український співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним фото старшої дочки Зої. Незважаючи на те, що дівчина - прийомна дитина артиста, у них склалися близькі, довірчі відносини.
Також 20-річний співак, переможець проектів Голос країни і Голос. Діти Роман Сасанчин заявив, що повінчався зі своєю дружиною Іванною. Рік тому у пари народилася дочка Елізабет.
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