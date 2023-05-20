Тарабарова показала новонароджену доньку і назвала її ім'я

Співачка Світлана Тарабарова звернулася до своєї новонародженої дочки в зворушливому пості.

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Світлана Тарабарова ділиться фрагментами особистого життя / instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно стала мамою третьої доньки, нарешті розповіла про те, як назвала свою доньку.

Як написала співачка на своїй сторінці в Instagram, малятку дали ім'я Поліна. Тарабарова поділилася кадрами ніжної фотосесії з новонародженою.

"Доню, тобі 1 місяць. За цей місяць ти навчила мене ще більше помічати найцінніше – любов, підтримку близьких і друзів. Ти навчила мене неосяжного терпіння, витримці. Завдяки тобі тепер я знаю, як відкривається третє дихання. Ми любимо тебе, наша Поліна", - написала Тарабарова.

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На фото - нова фотосесія Тарабарової з донькою:

Шанувальники співачки приєдналися до привітань і написали безліч теплих слів.

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова викликала гнів користувачів мережі.

Нагадаємо, раніше український співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним фото старшої дочки Зої. Незважаючи на те, що дівчина - прийомна дитина артиста, у них склалися близькі, довірчі відносини.

Також 20-річний співак, переможець проектів Голос країни і Голос.Діти Роман Сасанчин заявив, що повінчався зі своєю дружиною Іванною. Рік тому у пари народилася дочка Елізабет.

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