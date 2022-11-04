Стівен Кінг не приїде в Україну: "Укрзалізниця" спростувала фейкову інформацію

"Укрзалізниця" спростувала фейкову інформацію про приїзд Стівена Кінга / колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Днями у всесвітній мережі поширилася інформація про те, що нібито майстер жанру "хоррор", легендарний американський письменник Стівен Кінг приїде на поїзді з Польщі до Києва. Однак компанія "Укрзалізниця" на своїй офіційній сторінці в Twitter спростувала цей слух.

Спочатку неправдиву інформацію, нібито з посиланням на власні джерела, опублікувало одне з українських ЗМІ. Йому-то і довірилися люди, які наповнюють контентом офіційний Telegram-канал Верховної Ради. І вже звідти така інформація масово поширилася в ЗМІ.

"ЗМІ в Україні (помилково) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва і, чесно кажучи, наш потяг ще ніколи не відчував себе таким спустошеним. Пан Кінг, залізниця до ваших послуг!", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Стівен Кінг опублікував пост про війну Росії в Україні і в саркастичній формі звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

"Продовжуй, Влад. Україна спустошить твою казну і знекровить тебе", - написав американець.

Крім того, Кінг висловив захоплення силою і мужністю українського народу.

"Путін вважав, що має справу з кімнатною собачкою. На ділі ж він зіткнувся з Росомахою. Слава Україні!"- говорив письменник

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