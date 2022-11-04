Стівен Кінг не приїде в Україну: "Укрзалізниця" спростувала фейкову інформацію

Днями в Мережі поширилася інформація - нібито американський письменник Стівен Кінг відправився в Україну. Але вона виявилася помилковою.
Днями у всесвітній мережі поширилася інформація про те, що нібито майстер жанру "хоррор", легендарний американський письменник Стівен Кінг приїде на поїзді з Польщі до Києва. Однак компанія "Укрзалізниця" на своїй офіційній сторінці в Twitter спростувала цей слух.
Спочатку неправдиву інформацію, нібито з посиланням на власні джерела, опублікувало одне з українських ЗМІ. Йому-то і довірилися люди, які наповнюють контентом офіційний Telegram-канал Верховної Ради. І вже звідти така інформація масово поширилася в ЗМІ.
"ЗМІ в Україні (помилково) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва і, чесно кажучи, наш потяг ще ніколи не відчував себе таким спустошеним. Пан Кінг, залізниця до ваших послуг!", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Стівен Кінг опублікував пост про війну Росії в Україні і в саркастичній формі звернувся до президента РФ Володимира Путіна.
"Продовжуй, Влад. Україна спустошить твою казну і знекровить тебе", - написав американець.
Крім того, Кінг висловив захоплення силою і мужністю українського народу.
"Путін вважав, що має справу з кімнатною собачкою. На ділі ж він зіткнувся з Росомахою. Слава Україні!"- говорив письменник
Інші новини:
- Стівен Кінг, Шер, Кетрін Винник та інші: як світові зірки реагують на визнання Путіним "ЛДНР"
- Стівен Кінг передбачив жалюгідний результат путінської війни і пригрозив російському диктатору
- Король жахів Стівен Кінг "підколов" Путіна смішною аналогією