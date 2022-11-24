Соліст гурту Måneskin Даміано Давид і модель Кайя Гербер закрутили роман

Даміано Давид і Кая Гербер зустрічаються / instagram.com/ykaaar, instagram.com/kaiagerber

Італійський співак, соліст гурту Måneskin Даміано Давид і американська модель, донька Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер завели роман. Про це заявляє портал пліток DeuxMoi.

Новину підхопили навіть імениті ЗМІ: молодих людей заскочили за пристрасними поцілунками в італійському клубі dirty Mondays. Самі знаменитості поки не коментують ці чутки.

Відомо, що Давид перебуває в тривалих стосунках з моделлю Джорджією Солері, на сторінці в Instagram якої ще на початку листопада було опубліковано романтичне фото з музикантом.

Кая Гербер має стосунки з Остіном Батлером, американським актором, який відомий за роллю Елвіса Преслі в музичній біографічній драмі Елвіс. У березні вони разом відвідали вечірку W magazine.

Раніше стало відомо, що 49-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум планує подарувати своєму нинішньому чоловікові, 33-річному німецькому музиканту Тому Кауліцу, дитину.

Українська блогерка, бізневумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як потрапила з однорічною дитиною в ДТП в Києві.

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