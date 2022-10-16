Шоумен "кримнашист" заявив, що він син Бориса Моїсеєва та вимагає ексгумації

Стас Барецький назвав себе сином Бориса Моїсеєва / instagram.com/bmoiseevpro, instagram.com/bareckiy_stas

Російський шоумен, внесений до бази "Миротворець" за визнання анексії Криму, Стас Барецький зробив гучну заяву - він вважає себе сином покійного Бориса Моїсеєва.

Особисте життя співака і танцюриста завжди було оповите таємницями. Достеменно невідомо, чи перебував він з кимось у гомосексуальних стосунках, і чи мав дітей. На хвилі підвищеної уваги до Моїсеєва після його смерті в кінці вересня, Барецький вирішив отримати свою дозу популярності.

Його не раз дорікали в тому що він займається самопіаром. Цього разу в інтерв'ю для росЗМІ він розповів, мовляв є сином Бориса Моїсеєва, якого той зачав ще будучи в підлітковому віці.

Барецький має намір довести свій фарс до кінця - він претендує на культурну і матеріальну спадщину артиста, і заради цього готовий навіть подати заяву на ексгумацію тіла співака для проведення ДНК-тесту.

"З перевірених джерел дізнався, що я син Бориса Моїсеєва. Він зачав мене, коли йому було приблизно 16 років. Буду вимагати ексгумації тіла для проведення тесту ДНК. У будь-якому випадку від спадщини на його майно, а також пісню Голубая луна я не відмовлюся. А якщо я цього не доб'юся, то викопаю його сам і відвезу в лабораторію. Всі аналізи готовий оплатити, я налаштований дуже серйозно", - заявляє шоумен "кримнашист".

Смерть Бориса Моїсеєва

Незадовго до смерті стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

Російська співачка Алла Пугачова з глибоким сумом відреагувала на смерть співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Однак, будучи з тих небагатьох наближених, хто знав, як живе артист після інсультів, вона, схоже, давно з ним попрощалася.

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