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Серйозні проблеми: стало відомо, чому Лепс влаштував бійку на вулиці і оскандалився на концерті

12 грудня 2022, 21:27
Після скандальної бійки на вулиці Лепс не вийшов на сцену, коли йому повинні були вручити нагороду.
Лепс
Григорій Лепс / sputnik-georgia.ru

У Росії путінські артисти один за одним влаштовують галасливі скандали. Напередодні жорстко оскандалився Григорій Лепс, який підтримав вторгнення військ РФ в Україну і їздив на Донбас.

Після скандальної бійки на вулиці в російському Петербурзі Лепс не вийшов на сцену, коли йому повинні були вручити нагороду.

Раніше щороку він отримував заповітну статуетку, але не в цей раз.

Сам Лепс заявив, що відмовився від участі через гастролі, проте продюсер Євген Морозов вважає, що у путініста депресія після розлучення з дружиною.

За його словами, це і могло стати причиною бійки, під час якої виконавець накинувся з кулаками на суперника і розбив йому ніс.

"Знаєте, в 60 років позбутися коханої дружини — це випробування. Звідси і зриви, бійки. Лепс - однолюб, він все життя любить тільки одну жінку — свою дружину. І звичайно, він хоче її повернути", - заявив Морозов.

Скандал з Лепсом

Нагадаємо, кілька днів тому пізно вночі Григорій Лепс разом зі своїм концертним директором і охоронцем вирушили в один барів, де у них, схоже, стався конфлікт з іншими відвідувачами.

Камера зафіксувала, як Лепс вступає в перепалку з невідомим чоловіком вже на виході із закладу. Мирним способом врегулювати ситуацію не вдається і миттю зав'язалася бійка.

Спочатку директор Лепса вдарив кулаком чоловіка, а потім до бійки приєднується і сам співак.

За словами потерпілого, 39-річного Дмитра Горбачова, в барі співак запропонував йому зіграти в нарди на 10 тисяч доларів, той відмовився, після чого Лепс дав йому ляпаса. Потім вони вийшли на вулицю.

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