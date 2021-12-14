Серце зайняте, але не Огневич: на кого Дмитро Шевченко проміняв співачку

У серці чоловіка "оселилася" нова брюнетка з власним минулим у шоу Холостяк.
Фіналіст романтичного реаліті-шоу Холостячка-2 Дмитро Шевченко був буквально розчавлений, через те що співачка Злата Огневич знехтувала ним заради Андрія Задворного.
Однак відносини Холостячки і її обранця не склалися, а Дмитро Шевченко вирішив рухатися далі.
У недавньому інтерв'ю він визнав, що його серце невільне, проте коментувати, чи зайняла його знову Огневич, не став. Втім, це і не обов'язково, адже пізніше Шевченко заявив, що ніякої романтики між ним і Златою бути більше не може, тільки дружба.
Виходить, що в житті чоловіка з'явилася нова брюнетка.
Дмитру Шевченку приписують роман з Катериною Шеффер - співачкою і учасницею першого сезону Холостяка. Пости з Шеффер почали часто з'являтися на сторінці чоловіка в Instagram, до того ж їх об'єднує спільна любов до спорту.
Під недавнім відео спільного тренування Шеффер і Шевченко шанувальники вже вітають закоханих з тим, що вони знайшли одне одного:
"Ой, клас, дуже класна пара".
"Діма зустрів прекрасну дівчину! Катя, переглянула ваші фото і отримала естетичне задоволення, наскільки ви красива, з прекрасним смаком !!!! Загалом Дімі дуже пощастило, шикарний чоловік знайшов гідну жінку ! Нехай все у вас вийде ❤️❤️❤️"
"Дуже б хотілося щоб саме Ви були у відносинах з Дімою, дуже красива дівчина!"
"Дуже засмутилася, що Злата не вибрала Діму, але тепер дуже рада цьому! Діма зустрів набагато красивіше. Катя просто Богиня краси! Діма + Катя = ❤️ Щастя Вам!"
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Раніше Злата Огневич розповіла, що більше не буде колишньою після проєкту, і знайшла нову мету в житті.
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