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Серце зайняте, але не Огневич: на кого Дмитро Шевченко проміняв співачку

14 грудня 2021, 12:40

У серці чоловіка "оселилася" нова брюнетка з власним минулим у шоу Холостяк.

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З ким будує стосунки Дмитро Шевченко після Холостячки? / instagram.com/dmitrij_sheff

Фіналіст романтичного реаліті-шоу Холостячка-2 Дмитро Шевченко був буквально розчавлений, через те що співачка Злата Огневич знехтувала ним заради Андрія Задворного.

Однак відносини Холостячки і її обранця не склалися, а Дмитро Шевченко вирішив рухатися далі.

У недавньому інтерв'ю він визнав, що його серце невільне, проте коментувати, чи зайняла його знову Огневич, не став. Втім, це і не обов'язково, адже пізніше Шевченко заявив, що ніякої романтики між ним і Златою бути більше не може, тільки дружба.

Виходить, що в житті чоловіка з'явилася нова брюнетка.

Дмитру Шевченку приписують роман з Катериною Шеффер - співачкою і учасницею першого сезону Холостяка. Пости з Шеффер почали часто з'являтися на сторінці чоловіка в Instagram, до того ж їх об'єднує спільна любов до спорту.

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Катерина Шеффер - ймовірна кохана Дмитра Шевченка / instagram.com/katyasheffer

Під недавнім відео спільного тренування Шеффер і Шевченко шанувальники вже вітають закоханих з тим, що вони знайшли одне одного:

"Ой, клас, дуже класна пара".

"Діма зустрів прекрасну дівчину! Катя, переглянула ваші фото і отримала естетичне задоволення, наскільки ви красива, з прекрасним смаком !!!! Загалом Дімі дуже пощастило, шикарний чоловік знайшов гідну жінку ! Нехай все у вас вийде ❤️❤️❤️"

"Дуже б хотілося щоб саме Ви були у відносинах з Дімою, дуже красива дівчина!"

"Дуже засмутилася, що Злата не вибрала Діму, але тепер дуже рада цьому! Діма зустрів набагато красивіше. Катя просто Богиня краси! Діма + Катя = ❤️ Щастя Вам!"

читайте також"Все це про страх відповідальності": Андрій Задворний виправдався за те, як розлучився зі Златою Огневич

Раніше Злата Огневич розповіла, що більше не буде колишньою після проєкту, і знайшла нову мету в житті.

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шоу-бізнес Злата Огневич новини шоу бізнесу Холостячка 2021
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