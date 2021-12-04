Відкинутий Холостячкою Огневич Дмитро Шевченко вперше висловився про її рішення

Холотсячка відмовила Дмитру / instagram.com/dmitrij_sheff/

У фіналі романтичного реаліті "Холостячка" Злати Огневич намагалися троє чоловіків - Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Але співачка вирішила, що хоче розвивати відносини з Андрієм – саме він став обранцем дівчини.

Другий фіналіст проекту Дмитро Шевченко, якому Злата відповіла відмовою, вперше прокоментував її рішення і свою участь у проекті.

На своїй сторінці Дмитро зазначив, що для нього це був дуже складний шлях.

"Ці три місяці перевернули моє життя з ніг на голову. Часом здавалося, що я проживаю кращі дні у своєму житті. Мені навіть здавалося, що я почав хотіти вперше в житті відкриватися, але щось знову пішло не так", - зізнався Діма.

Дмитро Шевченко / instagram.com/dmitrij_sheff/

За його словами, подія у фіналі Холостячки вибило його з колії - судячи з усього він не очікував почути від Злати "ні".

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"Чесно, прямо зараз, я навіть не знаю, що сказати вам, навіть не знаю, що сказати самому собі. Життя складна штука і знайти людину з яким закохаєшся взаємно, теж виявляється не просто. Але я точно знаю що я зустріч ту людину з яким буду по-справжньому щасливий!", - написав він на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, в Мережі піднялася хвиля обурення вибором Злати Огневич у фіналі проекту Холостячка.

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