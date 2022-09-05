Шнуров підлизався до Пугачової, яка повернулася в Росію

Артист Сергій Шнуров, який виступав на підтримку війни, вирішив заступитися за Примадонну.
Музикант Сергій Шнуров, який підтримав війну Росії проти України, вирішив висловитися про повернення Алли Пугачової додому.
За його словами, ніхто не в праві вказувати Примадонні, що їй можна, а що не можна робити.
"Алла Пугачова настільки заслужена людина, що вона може робити все, що завгодно. Та хто ми такі, щоб що-небудь говорити про неї? Ось це моя позиція", - заявив Шнуров російським ЗМІ
Також він зрадів поверненню Пугачової в Росію.
Нагадаємо, раніше російський музикант і колишній лідер угруповання "Ленінград" Сергій Шнуров разом з актором Георгієм Болонєвим і "кухарем Путіна" (а також нібито куратором російської ПВК "Вагнера") Євгеном Пригожиним відвідав райони Луганщини, тимчасово контрольовані бойовиками "ЛНР".
Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.
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