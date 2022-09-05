Шнуров підлизався до Пугачової, яка повернулася в Росію / скріншот

Музикант Сергій Шнуров, який підтримав війну Росії проти України, вирішив висловитися про повернення Алли Пугачової додому.

За його словами, ніхто не в праві вказувати Примадонні, що їй можна, а що не можна робити.

"Алла Пугачова настільки заслужена людина, що вона може робити все, що завгодно. Та хто ми такі, щоб що-небудь говорити про неї? Ось це моя позиція", - заявив Шнуров російським ЗМІ

Видео дня

Також він зрадів поверненню Пугачової в Росію.

Нагадаємо, раніше російський музикант і колишній лідер угруповання "Ленінград" Сергій Шнуров разом з актором Георгієм Болонєвим і "кухарем Путіна" (а також нібито куратором російської ПВК "Вагнера") Євгеном Пригожиним відвідав райони Луганщини, тимчасово контрольовані бойовиками "ЛНР".

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

Читайте також: