Російській пропагандистці вірменці Симоньян заборонили в'їзд до Вірменії

Пропагандистці Симоньян заборонили в'їзд до Вірменії / Фото: Sputnik

Одній з головних пропагандисток РФ Маргариті Симоньян, яка є головним редактором "Росія сьогодні" і телеканалу RT, заборонили в'їзд до Вірменії. Про це вона заявила на своїй сторінка у Telegram.

Варто відзначити, що вона народилася у вірменській родині.

Також в'їзд заборонили депутату Держдуми і першому заступнику комітету Держдуми у справах СНД Костянтину Затуліну.

"Костянтину Затуліну, який багато років люто підтримує Вірменію, нинішній керівник Вірменії заборонив в'їзд до Вірменії. Мені, до речі, теж", - написала Симоньян.

Раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян вела риторику, що РФ нібито не веде повномасштабну війну проти України. При цьому вона почала розповідати, що країна-агресор може піти ва-банк, повторивши кримський сценарій. Також їй привиділося, що на окупованих територіях нібито вимагають приходу Росії.

Також Симоньян виступила несподіваною заявою, яка здивувала навіть терориста Ігоря Гіркіна. У своєму зверненні одна з рупорів Кремля закликала росіян зав'язувати з брехнею. Звернення пропагандистки з іронією прокоментував Гіркін, сказавши, що вона, очевидно, намагалася переконати саму себе.

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