"Хлопцям на передову": Пресняков віддав свої гонорари на потреби окупантів

Російський співак Володимир Пресняков вирішив підтримати окупантів, які бомблять українські міста і вбивають українців.
Виступаючи на концерті в Москві, колишній чоловік Крістіни Орбакайте оголосив, що всі зібрані в цей день кошти підуть на підтримку російських окупантів, які воюють в Україні.
"Хочу сказати, що весь гонорар сьогоднішнього концерту ми віддамо хлопцям, які знаходяться на передовій — і це завдяки вам. А тепер давайте поспіваємо і поживемо!", - заявив Пресняков.
Нагадавши, онуків співачки Алли Пугачової, яка забрала дітей і спішно покинула Росію, погрожують відправити на фронт. З такою заявою виступив російський депутат Роман Худяков. За його словами, підпадають під мобілізацію Микита Пресняков і Дені Байсаров.
Раніше співак Володимир Пресняков розповів про свій перший сексуальний досвід. При чому зробив він це в інтерв'ю своїй нинішній дружині. 54-річний співак зізнався, що перший раз у нього був в 14 років та ще й не з його волі.
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