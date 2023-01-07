"Хлопцям на передову": Пресняков віддав свої гонорари на потреби окупантів

Володимир Пресняков публічно підтримав війну Росії проти України.

Пресняков віддав свої гонорари на потреби окупантів / скріншот YouTube

Російський співак Володимир Пресняков вирішив підтримати окупантів, які бомблять українські міста і вбивають українців.

Виступаючи на концерті в Москві, колишній чоловік Крістіни Орбакайте оголосив, що всі зібрані в цей день кошти підуть на підтримку російських окупантів, які воюють в Україні.

"Хочу сказати, що весь гонорар сьогоднішнього концерту ми віддамо хлопцям, які знаходяться на передовій — і це завдяки вам. А тепер давайте поспіваємо і поживемо!", - заявив Пресняков.

Нагадавши, онуків співачки Алли Пугачової, яка забрала дітей і спішно покинула Росію, погрожують відправити на фронт. З такою заявою виступив російський депутат Роман Худяков. За його словами, підпадають під мобілізацію Микита Пресняков і Дені Байсаров.

Раніше співак Володимир Пресняков розповів про свій перший сексуальний досвід. При чому зробив він це в інтерв'ю своїй нинішній дружині. 54-річний співак зізнався, що перший раз у нього був в 14 років та ще й не з його волі.

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