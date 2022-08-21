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Розчарування дня: легендарний "Геракл" Кевін Сорбо закликав припинити фінансову допомогу Україні

21 серпня 2022, 18:36

Фанати не стали мовчати, і зробили акторові зустрічну пропозицію.

Кевін Сорбо
Кевін Сорбо закликав припинити фінансування України у війні з РФ / imdb.com

Зірка 90-их, американський актор, який заслужив всесвітню любов завдяки головній ролі в серіалі та циклі повнометражних фільмів про пригоди Геракла, Кевін Сорбо чимало здивував своїх шанувальників. І здивування це було аж ніяк не приємним.

На особистій сторінці 63-річного артиста в Twitter з'явилося провокаційне повідомлення, яке, ймовірно, вказує на його позицію щодо війни в Україні.

Так "Геракл" Сорбо закликав припинити фінансування України у війні з РФ. Чи була це гнівна реакція на гроші, що виділяються урядом США по лендлізу, або відкрита демонстрація підтримки країни-агресора, достеменно не відомо.

"Припиніть слати гроші Україні", - пише Сорбо.

Твіт Кевіна Сорбо
Кевін Сорбо закликав припинити фінансування України у війні з РФ / twitter.com/ksorbs

У коментарях акторові нагадали, що він трохи загрався в напівбога, і, очевидно, не зовсім розуміє, що відбувається в світі:

"Припиніть підтримувати агента КДБ який хоче відродження СРСР".

"Припиніть надсилати свої гроші Республіканській партії, NRA та телепроповідникам".

"Припиніть слати гроші Дональду Трампу".

"Отже, Кевін, ви пропонуєте кинути Україну неспровокованому російському вторгненню? Ви працюєте на Росію, Кевін?"

"Чому б тобі не упакувати манатки і не звалити в Росію, Кев?"

Раніше завзятий путініст і російський актор Володимир Машков вперше публічно відреагував на антивоєнну і проукраїнську позицію його єдиної дочки Марії, також акторки, яка зараз проживає США.

Також артистка-зрадниця Таїсія Повалій шокувала українців своїм цинізмом - на концерті, присвяченому Кобзону, виконала пісню Черемшина українською мовою.

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