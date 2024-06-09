Популярний український ведучий потрапив до лікарні із серйозною травмою

Український актор і шоумен Андрій Джеджула через серйозну травму опинився в лікарні. Йому довелося накладати шви, оскільки він розсік шкіру дуже близько до лівого ока.
Інцидент стався з ним під час гри в баскетбол. Про це Джеджула повідомив у своєму блозі в Instagram.
"Коли у тебе у травматології абонемент. Бережіть один одного, в яку б командну гру не грали! P.s. Дякую лікарям за те, що нічого не відчув", - написав ведучий.
Також він опублікував ролик - з поля одразу після травми, і з лікарні - до, під час і після того, як лікар наклав йому шви на брову. Наступного дня на обличчі Андрія Джеджули в області травмованого ока з'явився величезний синець.
Дивіться відео Андрія Джеджули з лікарні після травми:
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