Популярний український ведучий потрапив до лікарні із серйозною травмою

Джеджула показав наслідки необережності, які довелося усувати шляхом хірургічного втручання.

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Андрій Джеджула новини - Джеджула з серйозною травмою потрапив до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Український актор і шоумен Андрій Джеджула через серйозну травму опинився в лікарні. Йому довелося накладати шви, оскільки він розсік шкіру дуже близько до лівого ока.

Інцидент стався з ним під час гри в баскетбол. Про це Джеджула повідомив у своєму блозі в Instagram.

"Коли у тебе у травматології абонемент. Бережіть один одного, в яку б командну гру не грали! P.s. Дякую лікарям за те, що нічого не відчув", - написав ведучий.

Також він опублікував ролик - з поля одразу після травми, і з лікарні - до, під час і після того, як лікар наклав йому шви на брову. Наступного дня на обличчі Андрія Джеджули в області травмованого ока з'явився величезний синець.

Дивіться відео Андрія Джеджули з лікарні після травми:

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