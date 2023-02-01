УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Подав йому знак" Давай, милий, підходь"": Данилко розповів про зустріч з диктатором Путіним

1 лютого 2023, 18:39
Андрій Данилко розповів, що він колись бачився з президентом РФ Путіним. І диктатор намагався поспілкуватися з ним, коли артист був в образі Сердючки.
Сердючка, Путін
Данилко розповів про зустріч з диктатором Путіним / Колаж фото УНІАН

Легендарний український музикант і комік Андрій Данилко (він же-Вєрка Сердючка) розповів про свою давню зустріч з російським диктатором Путіним в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Виявляється, Путін намагався з ним поспілкуватися в неформальній обстановці. Данилко зізнався, що тоді він був здорово п'яний і навіть сам пішов на зоровий контакт з диктатором. Однак від подальшого, ближчого спілкування з Путіним артист благорозумно відмовився.

"У Кремлі (бачилися-Главред), в 2004 році. В кінці шоу я був п'яний і з усіма блискітками Сердючки. Я побачив його і дав йому знак пальцем: "Давай, милий, підходь". Він жестикулював і сказав мені: "Ні, ти йди до мене". І я побіг. Я думаю, що він міг навіть закохатися. Він запросив мене на афтершоу, але я не пішов. З тих пір він, мабуть, став іншою людиною, здатною закохатися тільки в себе", − розповів Данилко.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді-всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на Офіційних особах РФ, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби зняті з чужого плеча.

До того Данилко розповів, чому, на його погляд, диктатор Путін почав війну в Україні.

Інші новини:

Вєрка Сердючка Андрій Данилко Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:21

Повернути Абхазію і Південну Осетію: Грузія поставила Росії умову щодо мирної угоди з Україною

19:18

Вугледар особисто для Шойгу має таке значення, як Соледар для ПригожинаПогляд

19:04

Сини Памели Андерсон, як на її кар'єру вплинуло інтимне відео з їхнім батькомВідео

19:00

"Сильно здав назад": Гудков заявив, що Путін стрімко втрачає авторитет серед російських елітВідео

18:39

"Подав йому знак" Давай, милий, підходь"": Данилко розповів про зустріч з диктатором ПутінимВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:33

"Що ти з собою робиш?": Кіркоров зганьбився дивним нарядом і привів росіян в шокВідео

18:30

Путін цинічно поскаржився на Україну: звинуватив у "обстрілах" і просить "допомоги" у ШойгуВідео

18:10

"Мене не запрошували": Зеленський здивував заявою про нову зустріч з БайденомВідео

18:05

"Збережіть час, гроші та життя": Джонсон закликав Захід негайно надати Україні необхідну зброюВідео

Реклама
18:01

Кисла "Трініті": дружина Джастіна Бібера похвалилася худорлявими ніжками в лакових мікрошортах

17:45

"Привіт з неба": ЗСУ атакували позиції Росії та ліквідували величезну частину окупантівВідео

17:44

"Немає жодних табу": Франція готова обговорювати постачання Україні винищувачів F-16 - PoliticoВідео

17:33

Мобілізація у воєнний час: обмежено придатних можуть забрати в арміюВідео

17:28

В Україні намете замети снігу: синоптики назвали дати розгулу стихіїВідео

17:24

Князь темряви залишає сцену: Оззі Осборн зробив заяву про завершення діяльності

17:17

Не варто чекати, поки гості помітять плями: як часто потрібно прати штори та тюль

16:57

"Про подібне часто пишуть": "Холостяк" Добринін розповів, чи зраджував дружині

16:53

Експерт назвав ймовірні напрямки та терміни масштабного наступу РФВідео

16:52

Ще один крок на шляху до НАТО: Польща попросить Альянс надати Україні гарантії безпекиВідео

16:38

Алека Болдуіна звинуватили у вбивствіВідео

Реклама
16:26

"Рватимуть один одного зубами, зброєю": після поразки у війні в РФ почнеться хаос – політологВідео

16:13

Не тільки, коли кайфують: чому насправді муркочуть кішки

15:59

Навіщо 2 лютого перебирати все сміття в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

15:56

США можуть схвалити постачання F-16 Україні: у Пентагоні обурилися заяві Байдена - WPВідео

15:52

Удар по корупції та зрадникам: в СБУ назвали причину масових обшуківВідео

15:40

Найчарівніші гарячі бутерброди на сковороді: рецепт, який підкорив усіхВідео

15:24

"Безумовно, розглядаю це": прем'єр Ізраїлю не відмовився від передачі Україні "Залізного купола"Відео

15:17

Під Бахмутом українські прикордонники знищили групу штурмовиків РФВідео

15:09

Три квартири на $1 млн, будинок і "список бажань": ДБР провела обшуки у начальниці податкової КиєваВідео

15:06

Сніжана Онопко розкинула ноги на шкіряному дивані в леопардовому міні

14:41

Українські бійці ліквідували окупанта-генсека російської Федерації каратеВідео

14:22

Ґвалтували дівчат на "п’яних вечірках" і публікували відео: у Києві викрили групу молодиків

14:22

В Україні звільнено все керівництво митниці – нардеп ГончаренкоВідео

13:59

Замінили на артиста, який проти війни: російському піаністу скасували концерти у ВідніВідео

13:43

Міша Романова показала свого бойфренда, якого довго приховувалаВідео

13:39

Війська США та Британії мають бути в Україні та воювати поруч із ЗСУ - полковник

13:35

В Україні ліквідовано отамана-окупанта: у нього було шестеро дітей

13:16

"Це було жахливо": модель Маремуха розповіла, за що її заблокувала ТодоренкоВідео

13:15

Брили льоду і снігові замети в морозилці: як швидко і безпечно повернути камері свободу

13:15

"Ще два-три тижні і запалає": Нікітюк і Павлик піснею потролили АрестовичаВідео

Реклама
13:05

Ворожіння на кавовій гущі: як правильно створювати мереживо візерунків та доль самостійно

13:00

Гороскоп на завтра 2 лютого 2023: Тельцям - масштабні проекти, а Рибам - самітництво

12:39

"Можливості РФ змінити хід війни обмежені": на Заході оцінили можливі наслідки нового наступу РосіїВідео

12:06

У путінській Росії суд "виписав" Невзорову вісім років за "фейки" про російську арміюВідео

11:55

"Путін зупиниться там, де отримає по зубах": РФ знов піде на Київ за однієї умови – військовий ЗСУВідео

11:53

СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова: ексміністр назвав причинуВідео

11:51

"Це огидно!": у Росії лютують через ставлення Лорак до війни в УкраїніВідео

11:39

Загроза наступу РФ з півночі: політолог розкрив несподіваний сценарійВідео

11:37

СБУ проводить обшуки вдома у Коломойського

11:34

Як змусити орхідею цвісти повторно: знадобляться лише три шматочки льоду

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти