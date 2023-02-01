"Подав йому знак" Давай, милий, підходь"": Данилко розповів про зустріч з диктатором Путіним

Андрій Данилко розповів, що він колись бачився з президентом РФ Путіним. І диктатор намагався поспілкуватися з ним, коли артист був в образі Сердючки.

Данилко розповів про зустріч з диктатором Путіним / Колаж фото УНІАН

Легендарний український музикант і комік Андрій Данилко (він же-Вєрка Сердючка) розповів про свою давню зустріч з російським диктатором Путіним в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Виявляється, Путін намагався з ним поспілкуватися в неформальній обстановці. Данилко зізнався, що тоді він був здорово п'яний і навіть сам пішов на зоровий контакт з диктатором. Однак від подальшого, ближчого спілкування з Путіним артист благорозумно відмовився.

"У Кремлі (бачилися-Главред), в 2004 році. В кінці шоу я був п'яний і з усіма блискітками Сердючки. Я побачив його і дав йому знак пальцем: "Давай, милий, підходь". Він жестикулював і сказав мені: "Ні, ти йди до мене". І я побіг. Я думаю, що він міг навіть закохатися. Він запросив мене на афтершоу, але я не пішов. З тих пір він, мабуть, став іншою людиною, здатною закохатися тільки в себе", − розповів Данилко.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді-всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на Офіційних особах РФ, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби зняті з чужого плеча.

До того Данилко розповів, чому, на його погляд, диктатор Путін почав війну в Україні.

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