Плеяда українських зірок зірвала фестиваль у Варшаві через "російський слід"

Топові артисти відмовилися від участі в Easy Busy fest, організатори якого приховали співпрацю зі спонсорами з країни-агресора.

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Easy Busy Fest скасовано через російських спонсорів / колаж: Главред, фото: instagram.com/easybusyfest, pixabay.com

26 серпня у Варшаві мав відбутися музичний фестиваль Easy Busy Fest, на сцену якого планували вийти такі топові українські артисти, як гурти Океан Ельзи і The Hardkiss, Dantes, Yaktak, Kola, Velboi, Parfeniuk, Skofka, Alyona Alyona та ін.

Напередодні фестивалю засновниця фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко на своїй сторінці в Facebook опублікувала результати свого розслідування - в організації концерту вона знайшла "російський слід". Серед спонсорів Easy Busy fest виявилися дві російські компанії MixMerkt та Monolith.

"Ці обидва бренди належать до одних власників. Вихідців із Росії та, здається, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині і відомі тим, що мають у Європі мережу "Russian shops", яка цього року заходить у Польщу. ... Прикро, що у з зірок відсутня гігієна. Прикро, що вони не перевіряють для кого і за чиї гроші вони погоджуються виступати", - жорстко заявила Панченко.

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Її пост швидко поширився по мережі і на артистів-учасників обрушилася хвиля хейту за підтримку бізнесу країни-окупанта. Організатори Easy Busy Fest в свою чергу спробували виправдатися, що названі Панченко компанії фактично не були спонсорами всього заходу, а лише оплатили зовнішню рекламу. Також вони закликали українських артистів не відмовлятися від участі у фестивалі.

Проте всі зірки, чиї виступи були анонсовані раніше, принципово відмовилися від участі та підкреслили, що під час підписання контрактів з Easy Busy Fest організатори не погоджували спонсорів з менеджерами артистів, відповідно про компанії країни-окупанта вони дійсно не мали ні найменшого поняття. Публічну заяву про відмову від участі опублікували Океан Ельзи, The Hardkiss, Dantes, Parfeniuk та ін.

Українські артисти відмовилися від участі в Easy Busy Fest / колаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/okeanelzy_official

Українські артисти відмовилися від участі в Easy Busy Fest / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/parfeniuk_13

Пізніше організатори фестивалю принесли свої вибачення українським артистам і глядачам, які вже придбали квитки, та оголосили про те, що вони скасовують захід. "Друзі, на жаль, фестиваль не відбудеться! Ми повністю солідарні з артистами і з кожним із вас. Перед усім ми хочемо вибачитись за нашу фатальну помилку, а саме за не доскональну перевірку спонсорів. В жодному разі ми не знімаємо з себе відповідальності за цю ситуацію. Ми просимо вибачення перед всіма артистами за цю ситуацію, а також хочемо наголосити, що вони не мали жодного відношення до спонсорів", - відзначають Easy Busy fest.

Організатори Easy Busy Fest вибачилися перед артистами і глядачами / instagram.com/easybusyfest

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