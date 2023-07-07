'Оскара Насті': Каменських отримала на горіхи в Мережі за ридання на зустрічі з бійцями

Каменських отримав подарунки від українських захисників і не змогла стримати сліз. Українці не повірили в щирість виконавиці.

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Настя Каменських втрапила в халепу / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Відома попспівачка Настя Каменських нещодавно приїжджала в місто Кременчук, де відвідала госпіталь, в якому проходять реабілітацію після поранень бійці ЗСУ. Дівчина активно спілкувалося з воїнами, а ті вирішили на пам'ять подарувати їй кілька своїх шевронів. Каменських розплакалася прямо на камеру і пізніше опублікувала цей жалісливий момент на своїй сторінці в Instagram.

"Під час нашого спілкування військові почали знімати шеврони і передавати їх мені. Це був справді особливий момент. Кожен шеврон на моєму одязі став нагадуванням про те, що немає нічого важливішого за нашу єдність і підтримку один одного. Тепер це мій оберіг, який дарує сили і мотивує продовжувати свою справу", – написала Каменських.

Бійці ЗСУ подарували Каменських шеврони / Instagram

Але у відповідь багато фоловерів не повірили в щирість співачки, пригадавши її недавнє інтерв'ю Маші Єфросиніній і підкресливши ‒ мовляв, останнім часом в будь-якій ситуації Каменських починає плакати.

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Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

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