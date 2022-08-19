"Орки не будуть цілитися в жінок і дітей": виконавець ролі Саурона підтримав українців

Виконавець ролі Саурона підтримав українців / колаж Instagram і New Linew Cinema

Новозеландський актор і каскадер Сала Бейкер, який грав роль чорного Володаря Саурона у легендарній фентезі-трилогії Володар кілець, знявся в соціальній рекламі благодійної організації UAnimals і публічно підтримав українців.

"Я був Сауроном у "Володарі перснів", але я був шокований абсолютним злом, з яким борються українці. Я хочу подякувати UAnimals, які рятують тварин від війни: годують, евакуюють, лікують. Це вражає і надихає!",- сказав актор.

Крім того, у відео змонтували "звернення" орків, які протестують проти того, щоб їх порівнювали з російськими окупантами.

"Від імені всесвітньої діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає! Багато століть ми не вдаємося до варварських методів боротьби. Орки не будуть цілитися в жінок і дітей, красти пральні машинки і гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь мотлох", - говорить один з орків в ролику.

"Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Не зрозумію, що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте російських орками. Мені соромно перед моїми дітьми", - додає інший.

Нагадаємо, легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

Також раніше повідомлялося про те, що Арнольд Шварценеггер отримав вишиванку у подарунок від українця Владислава кабанця.

Пізніше легендарний боксер - Майк Тайсон - підтримав Україну публічно. "Залізний Майк" був такий люб'язний, що записав коротке відеозвернення до всіх українців зі словами підтримки.

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